perché la nuova pista su garlasco punta al santuario della madonna della bozzola

Nel turbinio di nuove rivelazioni sul caso dell'omicidio di Garlasco, emerge un'inquietante pista che collega la tragica morte di Chiara Poggi al santuario della Madonna della Bozzola. Il dibattito si infiamma attorno a un possibile nesso con un presunto scandalo di abusi sessuali che potrebbe aver coinvolto la giovane, alimentando interrogativi e speculazioni sulla verità dietro il delitto.

Una nuova e inquietante pista è al centro del dibattito mediatico – e non solo – attorno al controverso caso dell'omicidio di Garlasco: il santuario della Madonna della Bozzola e uno scandalo di abusi sessuali che potrebbero essere stati scoperti da Chiara Poggi, che sarebbe dunque stata uccisa in quanto "scomoda". A sollevare per primo questa strana pista è stato l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, nei suoi interventi in diverse trasmissioni televisive. La scorsa settima il legale ha infatti dichiarato che secondo lui l'omicidio sarebbe stato commesso da un "sicario", sostenendo l'innocenza tanto di Alberto Stasi, ad ora l'unico condannato per l'omicidio, quanto del suo assistito Andrea Sempio, al centro delle nuove indagini.