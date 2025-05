Perché la Florida rischia di diventare il rifugio del woke

Negli ultimi anni, la Florida è emersa come un laboratorio della nuova destra americana, sfidando apertamente istituzioni iconiche come Disney. Tuttavia, eventi recenti fanno temere che questo esperimento possa subire una svolta inaspettata, trasformandosi in un rifugio per ideologie considerate "woke". In questo articolo, esploreremo le dinamiche in gioco e le conseguenze di questo possibile cambiamento.

La Florida era diventata un laboratorio della nuova destra americana, un’utopia reazionaria in cui anche Disney veniva sfidata a viso aperto. Eppure oggi quell’esperimento rischia di incrinarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Perché la Florida rischia di diventare il rifugio del "woke"

Secondo il Daily Mail, durante la relazione, la coppia avrebbe congelato embrioni che l'attrice avrebbe voluto preservare per diventare madre, anche dopo la fine della storia d'amore - Secondo il Daily Mail, Amber Heard avrebbe congelato embrioni durante una relazione passata, sperando di diventare madre anche dopo la fine della storia d'amore. 🔗continua a leggere

INFILTRATO in COLOMBIA nella PRIGIONE più LUSSUOSA del mondo ????