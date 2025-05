Perché il termine Taco se la fa sotto fa infuriare Trump? Non è vero metto dazi ridicoli ma poi negozio

In un episodio che ha suscitato non poca ironia, il termine "taco" usato come insulto ha infuriato Donald Trump, che ha risposto con tono deciso sottolineando come spesso imponga tariffe elevategi senza abbandonare le trattative. Questa lively exchange mette in luce le tensioni tra il presidente e i commentatori, rivelando le dinamiche del suo approccio politico.

Una giornalista al presidente Usa: «Cosa ne pensa del termine Taco (Trump always chickens out)?». La replica è stizzosa: «Non mi tiro indietro: fisso tariffe ridicole per poi negoziare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Perché il termine «Taco» ("se la fa sotto") fa infuriare Trump? «Non è vero, metto dazi ridicoli ma poi negozio»

