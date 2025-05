Perché i viaggi in aereo potrebbero non essere la scelta ideale per l’estate 2025

Nel 2025, il traffico aereo è previsto raggiungere livelli senza precedenti, sollevando interrogativi sulla convenienza e sostenibilità dei viaggi in aereo. Con l'aumento della congestione degli aeroporti e dei costi energetici, le vacanze volate potrebbero rivelarsi meno ideali del previsto. Scopriamo insieme le ragioni per cui considerare alternative potrebbe essere la scelta migliore per l'estate 2025.

Cosa aspettarsi dall'estate 2025? Stando alle stime, si registrerà un traffico aereo da record: ecco perché partire con un volo per le vacanze potrebbe non essere la scelta ideale... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché i viaggi in aereo potrebbero non essere la scelta ideale per l’estate 2025

Altre fonti ne stanno dando notizia

Posti in piedi economici? Ryanair smentisce voce che circola online; Le compagnie aeree low-cost potrebbero introdurre i posti in piedi il prossimo anno; Non sono davvero in programma i posti in piedi in aereo; Vacanze 2025: la guida per trasportare un passeggino in aereo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

I lunghi viaggi in aereo potrebbero provocare un’embolia polmonare - In occasione di ogni vacanza ci sono alcuni fortunati che si preparano ad affrontare lunghi viaggi in aereo per raggiungere ... Ma il tema è importante e non può essere liquidato senza un ... 🔗Riporta humanitasalute.it

Dovete prendere l'aereo per forza? - i voli in aereo potrebbero avere un impatto di gran lunga meno grave sull’ambiente. “I viaggi di lavoro non devono necessariamente tornare a essere come erano in passato”, mi ha detto. 🔗Secondo repubblica.it

È un buon momento per essere un “frequent flyer” - I “punti miglia”sono assegnati in funzione dell’importo pagato o della lunghezza del viaggio, si possono gestire online o essere caricati ... un po’ di più gli aerei e risollevare l ... 🔗Riporta ilpost.it

Quanto è pericoloso non distruggere la carta d'imbarco dopo un volo #kombo #travel #viaggi #aereo