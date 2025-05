Perché abbiamo un' ossessione per il caso di Garlasco

Il caso di Garlasco ha catturato l'attenzione collettiva per la sua trama intricata e le svolte sorprendenti, evocando il suspense di un romanzo giallo. Con un colpevole inizialmente assolto e poi condannato "oltre ogni ragionevole dubbio", la vicenda suscita interrogativi sulla giustizia e sul potere dei media, diventando un simbolo dell'ossessione che i casi di cronaca nera esercitano sull'immaginario collettivo italiano.

Quello di Garlasco non è certo il primo caso di cronaca nera che infiamma il nostro Paese, eppure ha caratteristiche talmente particolari da sembrare uscito dalla penna di uno scrittore di thriller. Un colpevole prima assolto, poi condannato “oltre ogni ragionevole dubbio”, un'espressione che, in... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Perché abbiamo un'ossessione per il caso di Garlasco

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le gemelle Cappa e la foto caso emblema della spettacolarizzazione della morte di Chiara Poggi; L'ossessione di Andrea Sempio per Alberto Stasi, le tracce social e l'alibi che non regge più; Garlasco, Sempio e quell’ossessione per Stasi: i post, gli scritti, i diari. E ora vacilla l'alibi per il giorno dell'omicidio | L'impronta; Ultimissime Garlasco, L'ossessione di Sempio per Stasi e quei video intimi di Chiara nascosti nel pc. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Garlasco, finito l’interrogatorio di Stasi a Pavia: “Ha risposto a tutto”. Sentito Marco Poggi - Sempio all’ultimo minuto ha invece deciso di non presentarsi al Tribunale di Pavia e di non rispondere alle domande dei pm ... 🔗milano.repubblica.it scrive

Garlasco, Lovati rilancia la pista esoterica e gela Sempio: "Comunista e disadattato" - Con il suo stile burbero, spigoloso, e l'aspetto "spettinato" l'avvocato Massimo Lovati è tra i protagonisti più ... 🔗Come scrive iltempo.it

Garlasco, la personalità di Sempio e l'ossessione per Stasi all'esame della Procura - L’ossessione per Alberto Stasi. E una personalità «disturbata», celata dietro il carattere introverso, controllata ... 🔗Secondo iltempo.it

Garlasco, Andrea Sempio: l'ossessione per Stasi e i dubbi sull'alibi - La vita in diretta 22/05/2025