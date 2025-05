per spazioarte via al restyling da 150mila euro

SpazioArte, l'ultimo baluardo culturale della città, si prepara a una rinascita grazie a un restyling da 150mila euro. Dopo aver ospitato numerose associazioni e affrontato difficoltà gestionali, l'Amministrazione ha deciso di intervenire per avviare una riqualificazione necessaria. Un progetto atteso da tempo, che mira a riportare vitalità a questo importante spazio culturale.

Una vita travagliata quella di SpazioArte, rimasto l'unico contenitore culturale della città. Dopo che una ventina di associazioni lo avevano abitato e gestito, era arrivato il foglio di via dell'Amministrazione: locali non più adeguati, doveva scattare la riqualificazione. Sono passati anni per vedere approvato progetto e quadro economico. Ora, con uno stanziamento di 150mila euro, i lavori sono pronti a partire per rendere di nuovo agibile al cento per cento l'edificio di via Maestri del Lavoro. La struttura "presenta forti criticità strutturali e soprattutto logistiche che impediscono la completa messa a disposizione", si legge nella relazione tecnica degli uffici del municipio...