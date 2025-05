Per sostenere la spesa previdenziale il Governo propone di mantenere il Tfr all’interno dell’Inps annullando l' anticipo Ma la misura suscita dubbi su libertà individuali e trasparenza

In un contesto di invecchiamento demografico e riduzione della forza lavoro, il Governo propone di mantenere il TFR all'interno dell'INPS, eliminando la possibilità di anticipi. Questa misura, mirata a sostenere la spesa previdenziale, solleva interrogativi riguardo alla libertà individuale e alla trasparenza, aprendo un dibattito sulle implicazioni economiche e sociali di una revisione così significativa del sistema previdenziale.

C on l’invecchiamento rapido della popolazione e un numero sempre più esiguo di lavoratori attivi, la spesa per le pensioni si sta rapidamente avvicinando a livelli che mettono a dura prova la tenuta economica del Paese. In questo scenario, il Governo sta valutando un’importante revisione del meccanismo di finanziamento delle pensioni, proponendo una modifica che coinvolge il Tfr, il Trattamento di Fine Rapporto, una voce finora considerata un diritto privato del lavoratore. Godersi la pensione all’estero? Ecco le mete più vantaggiose X Leggi anche › 730 precompilato. Dopo i disservizi, arriva la proroga dell’Agenzia delle Entrate Nel 2025, la spesa pensionistica italiana toccherà la cifra record di 289,4 miliardi di euro, pari al 15,3% del Pil nazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per sostenere la spesa previdenziale, il Governo propone di mantenere il Tfr all’interno dell’Inps, annullando l'anticipo. Ma la misura suscita dubbi su libertà individuali e trasparenza

