Per mia moglie Silvia Salis vendo la casa di Roma Farò più smart working e il papà di nostro figlio Eugenio Lei madre instancabile | parla il regista Fausto Brizzi

In questo articolo, esploriamo il legame tra Silvia Salis, nuova sindaca di Genova e ex campionessa olimpionica, e il regista Fausto Brizzi. Tra il trasferimento della famiglia e il nuovo approccio allo smart working, Brizzi condivide le sue riflessioni sul sostegno reciproco nel matrimonio, evidenziando l'importanza di una partner forte e presente, mentre esprime ammirazione per il suo ruolo nella vita professionale e privata.

Grande successo per la neo sindaca di Genova Silvia Salis. Non sono passate inosservate le parole di amore che la politica ed ex campionessa olimpionica ha rivolto al regista Fausto Brizzi: “Quando un uomo ha una moglie che lo sostiene si parla di angelo del focolare. Quando accade il contrario, si parla di eterodirezione. È ora di cambiare paradigma. Noi siamo una famiglia con un progetto, ho un marito che ha la voglia, l’amore e le competenze per farmelo realizzare e aiutarmi, sono orgogliosa ed è strano che quando si parla di un uomo che ha una donna che è l’angelo del focolare che lo aspetta e lo sostiene va bene, se donna ha un marito che aiuta è eterodiretta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per mia moglie Silvia Salis vendo la casa di Roma. Farò più smart working e il papà di nostro figlio Eugenio. Lei madre instancabile”: parla il regista Fausto Brizzi

