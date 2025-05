Per le violenze e le torture in questura chiesti 16 rinvii a giudizio

Le indagini sulle presunte violenze e torture avvenute nella questura di Verona si intensificano, con i pubblici ministeri Carlo Boranga e Chiara Bisso che richiedono 16 rinvii a giudizio per agenti coinvolti. La questione solleva interrogativi sulla condotta delle forze dell'ordine e sulla tutela dei diritti umani, mentre altri nove poliziotti della squadra Volanti si trovano in una situazione analoga.

Per le presunte violenze e torture praticate da agenti di polizia nella questura di Verona, i pubblici ministeri Carlo Boranga e Chiara Bisso hanno chiesto 16 rinvii a giudizio. Come riportato da Ansa, oltre ai poliziotti sotto inchiesta, altri nove agenti della squadra Volanti sono stati. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Per le violenze e le torture in questura chiesti 16 rinvii a giudizio

TORTURE IN QUESTURA, I PRIMI FOTOGRAMMI DALLE TELECAMERE NELL''ACQUARIO' | 08/06/2023