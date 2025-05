Per la prima volta Deborra-Lee Furness parla della fine del matrimonio con Hugh Jackman e lo accusa di tradimento | le sue parole

Deborra-Lee Furness rompe il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Hugh Jackman, accusandolo di tradimento. Dopo quasi trent'anni insieme e due anni di separazione, l'attrice australiana di 69 anni condivide le sue emozioni e le verità inedite su una delle coppie più celebri di Hollywood, rivelando un lato inaspettato della loro storia.

Dopo quasi tre decenni di matrimonio e due anni di separazione, Deborra-Lee Furness ha finalmente deciso di parlare. E le parole che ha usato di certo non faranno piacere al suo ex marito, il divo Hugh Jackman. L'attrice australiana di 69 anni ha rilasciato le sue prime dichiarazioni pubbliche dopo aver ufficialmente presentato la richiesta di divorzio dal collega 56enne. Con parole che non lasciano spazio all'interpretazione. In un comunicato pubblicato in esclusiva dal tabloid inglese Daily Mail, Furness ha fatto un lungo e articolato discorso dove spicca una parola in particolare: «tradimento»...

