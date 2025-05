Per il lungo fine settimana del 2 giugno annunciata la riapertura di Legoland Water Park Gardaland

In vista del lungo fine settimana del 2 giugno, Gardaland Resort celebra l'arrivo dell'estate con la riapertura di Legoland Water Park, fissata per sabato 31 maggio. Questa è l'occasione perfetta per famiglie e bambini per immergersi nella gioia e nel divertimento del parco acquatico, l'unico della sua categoria in Italia. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile!

