Per amore di una donna | Guido Chiesa e Nicoletta Micheli raccontano il film vincitore del Bif&st 2025

"Per amore di una donna", il nuovo film di Guido Chiesa, scritto con Nicoletta Micheli, approda nelle sale italiane il 29 maggio 2025. Vincitore del Premio Miglior Film al Bif&st di Bari, l'opera si distingue per la sua intensitĂ e complessitĂ narrativa, esplorando emozioni e relazioni attraverso due linee temporali. Un viaggio cinematografico che promette di toccare il cuore del pubblico.

Dal 29 maggio 2025 nelle sale italiane con Fandango, Per amore di una donna è il nuovo film firmato dal regista Guido Chiesa, scritto insieme a Nicoletta Micheli, giĂ vincitore del Premio Miglior Film per il Cinema Italiano al Bif&st di Bari. Un’opera intensa e stratificata, che attraversa due linee temporali – gli anni ’30 e gli anni ’70 – per indagare i legami familiari, la memoria e l’identitĂ personale attraverso lo sguardo di una donna alla ricerca delle proprie radici. Un film tratto da un romanzo e adattato al presente. Il progetto nasce dal romanzo Per amore di una donna dello scrittore israeliano Meir Shalev, recentemente scomparso. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Per amore di una donna”: Guido Chiesa e Nicoletta Micheli raccontano il film vincitore del Bif&st 2025

