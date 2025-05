Pensioni in pagamento il 3 giugno in Toscana | in arrivo con due giorni di ritardo

Le pensioni per circa un milione di toscani, attese per il 1° giugno, subiranno un ritardo di due giorni e saranno disponibili solo martedì 3 giugno. Questa variazione riguarda una popolazione pensionistica in cui il 52% è rappresentato da donne e il 48% da uomini, a causa della concomitanza con la domenica e la festività del 2 giugno.

Firenze, 27 maggio 2025 – Saranno in pagamento solo martedì 3 giugno le pensioni destinate a circa un milione di toscani, di cui il 52% donne e il 48% uomini. L’assegno arriverà con due giorni di ritardo rispetto al consueto primo del mese: il 1° giugno infatti cade di domenica e il 2 è Festa della Repubblica. Ma c’è un’altra novità che riguarda alcuni pensionati: a partire da giugno, molti si vedranno decurtare l’importo mensile di 50 euro. Il motivo? Il recupero dei bonus una tantum da 150 o 200 euro introdotti dal governo Draghi nel 2022 e concessi sulla base dei dati fiscali provvisori relativi al 2021... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pensioni in pagamento il 3 giugno in Toscana: in arrivo con due giorni di ritardo

