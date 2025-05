Pensavo di volere carriera e figli poi mi sono trasferita in Thailandia e ho trovato l' amore Ecco dove viviamo e quanto paghiamo

Martina Smidova, a soli 25 anni, sembrava avere una vita perfetta: un lavoro sicuro come project manager e un futuro brillante. Tuttavia, un trasferimento in Thailandia ha stravolto le sue priorità, portandola a trovare l'amore e a riflettere su ciò che realmente desidera. In questo articolo, Martina condivide la sua esperienza, la nuova vita che ha costruito e i costi di vivere in un paese così affascinante.

A 25 anni Martina Smidova aveva tutto ciò che sulla carta dovrebbe rendere soddisfatti: un lavoro stabile come project manager nel settore automobilistico nella Repubblica Ceca, uno stipendio... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Pensavo di volere carriera e figli, poi mi sono trasferita in Thailandia e ho trovato l'amore. Ecco dove viviamo e quanto paghiamo»

