Pellezzano don Patriciello incontra gli studenti per parlare di legalità e ambiente

Il 29 maggio, alle 10:00, il Cinema Teatro Charlot di Capezzano ospiterà don Maurizio Patriciello per un incontro dedicato agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano. Durante il dibattito "Legalità e Ambiente", il noto parroco di Caivano affronterà temi fondamentali per la formazione dei giovani, legando il rispetto delle leggi alla tutela dell'ambiente. Un'opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni su questioni di grande attualità.

