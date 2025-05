pellegrini dice che antony voleva vendetta dopo aver lasciato man utd mentre il vero betis si prepara per il chelsea final

Nel suo nuovo capitolo al Real Betis, Antony sembra aver rigenerato la sua carriera dopo un difficile periodo al Manchester United. Il tecnico Manuel Pellegrini rivela che l'ala brasiliana è spinta da un forte desiderio di rivalsa, pronto a dimostrare il suo valore. Nel frattempo, il Betis si prepara per la finale contro il Chelsea, in un momento cruciale della stagione.

L'ala brasiliana Antony ha trovato una nuova motivazione da quando si è unito a Real Betis in prestito e il capo allenatore Manuel Pellegrini afferma che il 25enne è arrivato in Spagna determinato a mettersi alla prova. Antony è stato firmato dal Manchester United per 100 milioni di euro dall'Ajax, ma ha gestito solo cinque gol in Premier League in due stagioni e mezzo. Tuttavia, ha giĂ abbinato quel conteggio in 17 apparizioni di Laliga per Betis. Ha anche segnato quattro gol nell'impressionante corsa alla conferenza del club, in vista della finale di mercoledì contro il Chelsea...