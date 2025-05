Pellegatti | Inter no Allegri Poi gufa | O 3-0 Psg oppure 2-1 Inter!

Nell'ultimo intervento a Radio 24, Carlo Pellegatti analizza il futuro delle panchine in Serie A, con particolare riferimento all'eventuale interesse di Allegri in caso di un possibile addio di Inzaghi dall'Inter. Oltre a discutere delle dinamiche in corso, Pellegatti esprime la sua previsione sulla finale di Champions League, tra PSG e Inter, gettando luce su un tema caldo nel panorama calcistico attuale.

Pellegatti parla delle panchine di Serie A, tra cui l’eventuale interesse di Allegri in caso di addio di Inzaghi. E alla fine pronostica la finale di Champions League. L’EVENTUALE DOPO SIMONE INZAGHI – Ospite negli studi di Radio 24, Carlo Pellegatti ha parlato del valzer delle panchine, che potrebbe riguardare anche quella dell’Inter. Secondo il giornalista e tifoso del Milan, in in merito alla panchina nerazzurra, trapela questo: « Marotta fa trapelare Massimiliano Allegri no, secondo me farà un tentativo ancora su Cesc Fabregas e lascio la figura di Roberto De Zerbi ancora e poi ovviamente un mister X probabile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pellegatti: «Inter, no Allegri». Poi gufa: «O 3-0 Psg oppure 2-1 Inter!»

Se ne parla anche su altri siti

Pellegatti: Allegri andrà al Napoli o all'Inter? Ieri ho ricevuto una notizia; Allegri Inter Pellegatti lancia la bomba | Ho chiesto e mi han risposto…; Allegri Inter, Pellegatti lancia la bomba: «Ho chiesto e mi han risposto…»; Allegri Inter, bomba Pellegatti: «Mi han risposto che…». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo allenatore Milan, Pellegatti rilancia: «Questo club si è sfilato dalla corsa, ecco cosa ho saputo» - Nuovo allenatore Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha dato aggiornamenti sul futuro di Massimiliano Allegri: le sue dichiarazioni Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, not ... 🔗Scrive milannews24.com

Pellegatti: "Allegri andrà al Napoli o all'Inter? Ieri ho ricevuto una notizia" - In un video su Youtube il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri. 🔗Riporta msn.com

“Ho parlato con Allegri”, Pellegatti rivela tutto: la verità ancora non detta sul prossimo allenatore del Milan - "Ho parlato con Allegri", Pellegatti rivela tutto ... Tuttavia, dietro le quinte, il dibattito interno alla società è tutt'altro che sopito. Le voci su un possibile nuovo Direttore Sportivo ... 🔗Da msn.com

Pellegatti in tedesco e Ancelotti si esalta