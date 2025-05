Pedullà | La Lazio insiste con Sarri ma intanto fissa appuntamento con Gattuso

La Lazio è al centro di intense trattative per il futuro della sua panchina, con Alfredo Pedullà che svela i nomi dei possibili sostituti di Marco Baroni. Mentre il club continua a insistere su Maurizio Sarri, si fa strada anche l'ipotesi di Gennaro Gattuso, con un appuntamento fissato per valutare la situazione. Scopriamo i dettagli delle strategie laziali in cerca di un nuovo allenatore.

Alfredo Pedullà ha parlato dei possibili sostituti di Marco Baroni sulla panchina della Lazio. In corsa anche l'ex rossonero Gennaro Gattuso...

