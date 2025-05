“Pedofili e abusi nella chiesa” cosa cercava Chiara Poggi sul Pc prima di essere uccisa a Garlasco

Chiara Poggi, trovata morta a Garlasco, aveva cercato e salvato sul suo computer documenti riguardanti pedofilia e vittime di abusi nella Chiesa. La scoperta di queste ricerche ha riacceso l’attenzione sulle indagini, che ora sono state riaperte dalla Procura. Continua a leggere per approfondire i dettagli di questa vicenda oscura.

Chiara Poggi aveva cercato sul proprio computer e si era salvata documenti sulla pedofilia e sulle vittime di preti pedofili nella chiesta. La circostanza emerge dall'analisi della pennetta usb della 26enne sulla cui morte ora la Procura ha riaperto le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Pedofili e abusi nella chiesa”, cosa cercava Chiara Poggi sul Pc prima di essere uccisa a Garlasco

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

