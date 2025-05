Pediatria l' appello della SIP | Il codice postale non può contare più di quello genetico

L'appello della SIP sulla pediatria sottolinea l'importanza di garantire a tutti i bambini riflessi equi di opportunità di crescita, indipendentemente dal codice postale di origine. La salute infantile non può essere determinata dal luogo di nascita, ma deve essere prioritaria per un sistema sanitario più equo ed efficace.

"Il futuro si costruisce nei primi anni di vita, ma non tutti i bambini hanno le stesse condizioni per costruirlo. Non possiamo accettare che in Italia il codice postale pesi più di quello genetico. La salute dei bambini non può dipendere dal luogo in cui si nasce". Con questo appello si apre.