Pedaliamo e mangiamo tra Cerano e Trecate

Unisciti a noi per un'affascinante escursione ciclo-gastronomica di 25 km tra Cerano e Trecate! L'evento non competitivo offre un'opportunità unica di pedalare e gustare prelibatezze locali. Ritrovo alle 9:30 a Cerano e alle 10:00 a Trecate. Il costo è di 20 euro, con tariffe ridotte per i più giovani. Non dimenticare di prenotare entro il 30 per assicurarti un posto!

Escursione ciclo-gastronomica non competitiva di 25km Ore 9:30 Ritrovo a Cerano in Piazza Crespi Ore 10:00 Ritrovo a Trecate in Piazza Cavour Costo €20,00; ragazzi dai 6 ai 10 anni €10,00; bambini sotto i 6 anni partecipazione gratuita Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro il 30. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Pedaliamo e mangiamo tra Cerano e Trecate

