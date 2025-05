Pecorelli verso il giudizio finale Fissato a giugno l’appello decisivo

Il 19 giugno si avvicina come una data decisiva per Davide Pecorelli, attualmente detenuto nel carcere di Tirana dopo la sua estradizione in Albania. L'appello che si svolgerà in quella data potrebbe segnare un importante passo nella sua controversa vicenda giudiziaria, portando nuove speranze o complicazioni per il suo futuro legale. Fabrizio Paladino esplora le implicazioni di questo atteso appuntamento.

di Fabrizio Paladino ll 19 giugno potrebbe essere una data cruciale per la vicenda giudiziaria di Davide Pecorelli (nella foto), estradato da oltre due settimane in Albania e attualmente rinchiuso nel carcere di Tirana. Tra meno di un mese i giudici del Paese delle Aquile si riuniranno per l'appello (in Albania esistono due gradi di giudizio) e quindi stabilire se all'imprenditore ed ex arbitro di serie C della sezione di Arezzo verrà confermata o meno in maniera definitiva la condanna a 4 anni di galera. In questi giorni e comunque durante le prossime settimane – in attesa del verdetto dei giudici albanesi – gli avvocati difensori Andrea Castori e Massimo Brazzi, valuteranno le carte da giocare nell'ipotesi che venga meno l'aggravante della truffa con conseguente accorciamento di pena per poter avere ulteriori benefici...

