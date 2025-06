PEC personale per gli amministratori di società | la nuova regola che cambia le carte in tavola

La nuova normativa sulla PEC personale per gli amministratori di società segna un cambiamento epocale nel mondo imprenditoriale. Entro giugno 2025, chi gestisce un'azienda deve dotarsi di questo strumento, fondamentale per la trasparenza e la legalità. Ma non è solo un obbligo: avere una PEC può semplificare le comunicazioni e migliorare la reputazione aziendale. Scopri come adattarti a questa novità e sfruttarne i vantaggi prima che sia troppo tardi!

Chi amministra società deve avere una PEC personale. Lo sapevi? La nuova legge non fa sconti: scadenza giugno 2025. "È davvero obbligatoria?" Sì. Scopri come adeguarti e perché conviene farlo subito, parola di esperto.

Dal giugno 2025, tutti gli amministratori di società dovranno dotarsi di un indirizzo PEC personale, una novità che rivoluziona le normative attuali.

