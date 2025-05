pd cortona la cerimonia di intitolazione della sede di camucia a david sassoli

Il Partito Democratico di Cortona annuncia con orgoglio l'intitolazione della sede di Camucia a David Sassoli, prevista per venerdì 6 giugno 2025 alle 18:30 in Piazzale Europa 15. Questa cerimonia rappresenta un tributo significativo alla memoria di Sassoli, simbolo di impegno e dedizione, esprimendo il desiderio del partito di onorare i suoi valori e la sua eredità.

Arezzo, 28 maggio 2025 – Il Partito Democratico di Cortona annuncia che venerdì 6 giugno 2025 alle ore 18:30 si terrà la cerimonia di intitolazione della sede di Camucia (Piazzale Europa 15) al compianto David Sassoli. La scelta di dedicare la nostra sede a Sassoli nasce dal desiderio di rendere omaggio a una figura esemplare del nostro tempo: giornalista, uomo delle istituzioni, presidente del Parlamento Europeo, ma soprattutto un simbolo di integrità, dialogo e visione europea. Un punto di riferimento per chi crede nella politica come servizio e nella democrazia come bene comune, ma anche un grande amico della nostra città... 🔗 Leggi su Lanazione.it