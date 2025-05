Pavimentazione spaccata in Piazza Casalbore la denuncia

In Piazza Casalbore a Salerno, le mattonelle divelte e la pavimentazione deteriorata rappresentano un rischio reale per i pedoni, soprattutto per anziani e persone con mobilità ridotta. La segnalazione di un residente mette in evidenza la necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e decoro alla zona.

Mattonelle divelte in Piazza Casalbore, a Salerno. La pavimentazione - stando ad una segnalazione giunta alla nostra redazione - è in pessime condizioni ed ovviamente, così come riferito anche dal cittadino che ci scrive, vi è un pericolo serio e concreto per i pedoni. "Specie per anziani e.

