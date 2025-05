Pavard racconta | All’Inter abbiamo un gioco ibrido a volte mi trovo a fare il quinto Sul mio gol al Bayern e la finale col PSG…

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, condivide le sue emozioni e le sfide future in vista della finale di Champions League contro il PSG. Intervistato da L’Equipe, Pavard descrive il "gioco ibrido" dell'Inter di Simone Inzaghi e riflette sui momenti salienti della sua carriera, inclusi il gol al Bayern e l'importanza della sfida imminente.

Il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard, ha parlato delle emozioni che lo stanno portando a sfidare il PSG in finale di Champions. Intervistato da L’Equipe, Benjamin Pavard spiega il gioco dell’ Inter di Simone Inzaghi e si proietta alla finale di Champions League di sabato contro il PSG. CHE SQUADRA E’ L’INTER? – « Non siamo una squadra di stelle, sappiamo fare tutto insieme, sappiamo soffrire insieme, non c’è un giocatore più forte dell’altro ». ALL’INTER PIACE SOFFRIRE? – « Se siamo una squadra a cui piace soffrire? No, non ci piace soffrire. Ma finché ci sono i risultati.Vorremmo sempre avere il possesso palla, ma a volte ci imbattiamo in squadre a cui piace allo stesso modo... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard racconta: «All’Inter abbiamo un gioco ibrido, a volte mi trovo a fare il quinto. Sul mio gol al Bayern e la finale col PSG…»

