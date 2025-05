Pavard | In finale possiamo fare qualcosa di enorme Soffriremo ma non sono preoccupato

In vista della finale di Champions League tra Inter e PSG, Benjamin Pavard condivide le sue riflessioni sull'importanza della squadra. Nonostante le sfide, il difensore francese sottolinea la forza del collettivo rispetto all'individualità , affermando che, anche se ci sarà sofferenza, l'Inter ha le potenzialità per creare qualcosa di straordinario. Le sue parole risuonano tra le pagine de L'Équipe, che esplora il suo punto di vista da giocatore italiano.

In occasione della finale di Champions tra Inter e PSG, l’ Equipe, noto quotidiano francese, ha dedicato grande spazio alle parole di chi, da francese, la finale la vivrà dalla sponda italiana: Benjamin Pavard. Le parole di Pavard. “ Non siamo una squadra di stelle, sappiamo fare tutto insieme, sappiamo soffrire insieme, non c’è un giocatore più forte dell’altro “. Si è aperta così l’intervista di Pavard, ricordando a tutti come all’ Inter ciò che conta più di tutto è il gruppo, un gruppo che, a suo parere, dalla sconfitta con il Manchester City di due anni fa ha preso la giusta forza per compiere finalmente l’ultimo passo: “ Molti giocatori cercheranno riscatto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it