Pavard | All’Inter abbiamo un gioco ibrido a volte cambio ruolo così La finale per me sarà più speciale per due motivi

Benjamin Pavard, difensore centrale dell'Inter, condivide le sue emozioni e le aspettative in vista della finale di Champions League contro il PSG. Parlando a L’Equipe, Pavard sottolinea l'importanza del suo ruolo ibrido nella squadra e come questo renderà l'evento ancora più speciale per lui. Con una prospettiva incisiva, il calciatore affronta la sfida con determinazione e spirito di squadra.

Le parole di Benjamin Pavard, difensore centrale dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il PSG. I dettagli Benjamin Pavard, difensore centrale dell’Inter, ha parlato a L’Equipe in vista della finale di Champions League contro il PSG. CHE SQUADRA E’ L’INTER – «Non siamo una squadra di stelle, sappiamo fare tutto insieme, sappiamo soffrire insieme, non ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pavard: «All’Inter abbiamo un gioco ibrido, a volte cambio ruolo così. La finale per me sarà più speciale per due motivi»

