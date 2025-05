Paura di perdere il lavoro e mancanza di stabilità lavorativa L’81% delle donne teme di dover lasciare il lavoro in caso di maternità Il rapporto Legacoop sul perché in Italia non si formano più famiglie

L'analisi di Legacoop rivela una preoccupante tendenza tra le donne italiane: l'81% teme di perdere il lavoro in caso di maternità. Nonostante i giovani desiderino formare famiglie, fattori economici, sociali e culturali impediscono loro di realizzare questo sogno. Il report "FragilItalia – Avere un figlio oggi" esplora le ragioni dietro questa crisi di natalità, evidenziando l'urgenza di affrontare tali ostacoli per il futuro del paese.

I giovani hanno ancora voglia di creare una famiglia, ma quello che manca, semmai, sono una serie di fattori economici, sociali e culturali che ostacolano il desiderio di avere dei figli. È quanto riferisce report FragilItalia – Avere un figlio oggi, redatto da Area Studi Legacoop con la collaborazione di Ipsos, in cui si analizzano le ragioni dietro la crescente riduzione della natalità in Italia. Tra i più rilevanti figurano la persistenza di stipendi bassi, condizioni lavorative instabili e la difficoltà a conciliarsi con il ruolo genitoriale. L'articolo Paura di perdere il lavoro e mancanza di stabilità lavorativa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

