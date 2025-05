Paul Kalkbrenner in concerto a Catania

Paul Kalkbrenner, il rinomato produttore berlinese, fa tappa a Catania per un imperdibile concerto all'insegna della musica elettronica. Con una carriera che si estende per oltre vent'anni nel panorama della dance, Kalkbrenner promette uno show energico e coinvolgente, portando il suo inconfondibile sound dall'underground alla scena siciliana. Preparati a ballare al ritmo delle sue celebri tracce!

Il produttore berlinese di fama mondiale Paul Kalkbrenner torna in Sicilia con uno show tutto da ballare. Con una carriera che abbraccia oltre due decenni, Il berlinese Paul Kalkbrenner ha tracciato un percorso professionale senza precedenti, con un talento che è emerso dall'ambito underground...

