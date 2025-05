Patentino del buon ciclista agli alunni della scuola Medi

Si è svolta ieri mattina la prova pratica in bici per gli alunni di quinta elementare dell’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati. L’attività rientra nel progetto di educazione stradale " Il buon ciclista ", ideato per insegnare ai bambini le principali regole della circolazione in bici, l’importanza della sicurezza e il rispetto del codice della strada. Alla mattinata hanno preso parte anche il sindaco Andrea Michelini, che ha pedalato insieme con i ragazzi, il vicesindaco Giuseppe Casali e il consigliere di maggioranza Gianluigi Serena, dimostrando con la loro presenza l’importanza di promuovere una cultura della mobilità sicura e responsabile fin dalla giovane età ... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Patentino del buon ciclista agli alunni della scuola Medi

