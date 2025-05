Passi d’arte | un viaggio tra pittura scultura poesia e danza al museo Michetti di Francavilla al Mare

"Passi d'Arte" è un'affascinante iniziativa al Museo Michetti di Francavilla al Mare, concepita dall'artista Carla Cerbaso. L’evento invita a esplorare la bellezza dell'arte attraverso un percorso che unisce pittura, scultura, poesia e danza, promuovendo un dialogo vivace tra diverse forme espressive. Sotto l'egida dell'associazione Fairy Consort di Chieti, questa manifestazione celebra la creatività in tutte le sue sfaccettature.

