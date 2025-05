Passeggiate al chiaro di luna a Formignano trekking notturni e soste teatrali

Con l'estate alle porte, Formignano offre un'esperienza unica: le passeggiate al chiaro di luna. Sabato 7 giugno, partendo dalla piazzetta dei minatori, un trekking di 4 chilometri guiderà i partecipanti tra le incantevoli ombre dei calanchi romagnoli, arricchito da emozionanti soste teatrali che renderanno il percorso ancora più suggestivo e indimenticabile. Un'occasione imperdibile per vivere la magia della natura notturna!

Con l'arrivo dell'estate tornano anche i trekking notturni immersi tra le ombre dei calanchi romagnoli. Sabato 7 giugno dalla piazzetta dei minatori di Formignano parte alle ore 21.15 il trekking di 4 chilometri che accompagnerà i partecipanti in un viaggio suggestivo e inedito scandito anche.

