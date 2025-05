Passeggiano e trovano un uomo morto in una Ford Focus

Un tragico ritrovamento ha scosso la pineta di Castel Fusano, a Roma, martedì 27 maggio. Due passanti hanno scoperto un uomo privo di vita all'interno di una Ford Focus e hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Le autorità sono intervenute, avviando indagini per chiarire le circostanze della morte e l'identità della vittima, in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona.

"C'è un uomo morto qui in un'auto". Il macabro ritrovamento è avvenuto nella mattinata di martedì 27 maggio nella pineta di Castel Fusano, a Roma. La segnalazione intorno alle 10 è arrivata da due passanti, che hanno contattato immediatamente le forze dell'ordine. All'interno del veicolo, una...

