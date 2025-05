Passante interrato a Bologna l’architetto Tagliaventi | Tutto il mondo costruisce tunnel

Il progetto del Passante di Mezzo a Bologna, annunciato con grande attesa, rischia di rimanere incompiuto, diventando una "lettera morta", come sottolineato dal governatore Michele de Pascale. In questo contesto controverso, si evidenziano le divergenze all'interno del centrodestra, con interventi significativi da parte di esponenti come Galeazzo Bignami. Si prospetta quindi un futuro incerto per un'opera che potrebbe cambiare la mobilità cittadina.

Bologna, 28 maggio 2025 - Il Passante di Mezzo rischia di diventare “lettera morta“ ( copyright del governatore Michele de Pascale ieri durante l’Assemblea di Confindustria all’EuropAuditorium). E il centrodestra va in ordine sparso con il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami che lo affossa (“non è la soluzione”) e la Lega che lancia il Passante interrato, con sopra un boulevard alla parigina. Temi di cui si parlerà giovedì 29 maggio, alle 17, al Centro Costa di via Azzogardino 48 all’evento sulla mobilità organizzata dal forzista Manes Bernardini. Ospite, l’urbanista e architetto Gabriele Tagliaventi, professore all’Università di Ferrara, che parlò dell’ipotesi di un tunnel sotto l’attuale tracciato del fascio autostradale già nel lontano 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante interrato a Bologna, l’architetto Tagliaventi: “Tutto il mondo costruisce tunnel”

Altre fonti ne stanno dando notizia

