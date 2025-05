Passa la nuova legge sulla sicurezza a metà

Il decreto incassa la fiducia alla Camera: stretta sulla cannabis, pene severe per le rivolte in carcere e i blocchi stradali, più tutele legali agli agenti (e il sindacato plaude). La norma per cacciare gli abusivi dalle case occupate, però, rischia di rivelarsi insufficiente... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Passa la nuova legge sulla sicurezza a metà

