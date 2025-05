Passa il Giro d' Italia in Brianza | chiude la Milano-Meda

Il Giro d'Italia sta per fare tappa in Brianza, con l'arrivo a Cesano Maderno previsto per giovedì 29 maggio. L'evento ciclistico più atteso dell'anno porterà entusiasmo e colori, ma anche limitazioni alla viabilità, con alcuni tratti stradali chiusi al traffico dalle prime ore del mattino. Scopriamo insieme tutto ciò che c'è da sapere su questa imperdibile manifestazione sportiva.

Siamo ormai alla vigilia dell'evento ciclistico più atteso: domani, giovedì 29 maggio, il Giro d'Italia scavalcherà le porte della Brianza fino a Cesano Maderno. Le strade chiuse In città alcuni tratti stradali verranno chiusi al traffico già poco prima dell'alba: dalle 5 fino alla... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Passa il Giro d'Italia in Brianza: chiude la Milano-Meda

