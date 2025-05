Party Like a Deejay all’Arco della Pace con i big della musica

Preparati a vivere un weekend indimenticabile con la quinta edizione di "Party Like a Deejay" al Parco Sempione e all'Arco della Pace di Milano, sabato 7 e domenica 8 giugno. Con la musica dei grandi nomi del panorama musicale, l'evento promette di mescolare divertimento e allegria. Il direttore Linus ha scherzato sul “dazio” offerto da Trump, enfatizzando l’atmosfera festosa dell’evento.

Tutto pronto per la quinta edizione di Party Like a Deejay, che si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno a Milano al Parco Sempione e all’ Arco della Pace. "Il dazio è simpaticamente offerto da Trump" ha scherzato il direttore della radio, Linus, alludendo ai caselli progettati da Luigi Cagnola nel 1806 e presentando la due giorni di musica, sport, divertimento e incontri con gli speaker dell’emittente. All’ Arco della Pace si comincia sabato con Alfa, Annalisa, Brunori Sas, Coez, Franco126, Francesco Gabbani, Lucio Corsi, Olly, Tananai, mentre domenica sono di scena Achille Lauro, Bnrk44, Bresh, Capo Plaza, Coma Cose, Fedez, Gaia, Ghali, Planet Funk, Rkomi, Rose Villain, Shablo Guè Tormento e Joshua, The Kolors e Willie Peyote... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Party Like a Deejay all’Arco della Pace con i big della musica

Altre fonti ne stanno dando notizia

Party Like a Deejay 2025: il programma completo della festa di; Party Like A Deejay 2025, una festa di due giorni nel weekend del 7-8 giugno; Party Like a Deejay 2025: chi sono gli artisti che animeranno la festa più grande di Milano; Party Like a Deejay 2025: weekend di musica a Milano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Party Like a Deejay all’Arco della Pace con i big della musica - Tutto pronto per la quinta edizione di Party Like a Deejay, che si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno a Milano al Parco Sempione e all’ Arco della Pace. "Il dazio è simpaticamente offerto da Trump" ha ... 🔗Da ilgiorno.it

Party Like a Deejay 2025: chi sono gli artisti che animeranno la festa più grande di Milano - Scopri Party like a deejay 2025, un weekend esplosivo a Milano con live music, artisti, ospiti e gli speaker più amati della radio ... 🔗rumors.it scrive

Party Like a Deejay 2025: il programma completo della festa di Radio Deejay - Sabato 7 e domenica 8 giugno torna PARTY LIKE A DEEJAY, la straordinaria festa firmata Radio Deejay che per due giorni animerà l’intero Parco Sempione e l’ Arco della Pace di Milano con tanta musica, ... 🔗Scrive deejay.it

Lazza live a party like a deejay 2023, Arco della Pace Milano.