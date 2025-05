partecipò alla spedizione in cui morì un pusher condannato a 16 anni

Il 23 ottobre 2023, una spedizione punitiva a Via Pisa ha portato a un tragico epilogo. Tra i membri del commando, un pusher condannato a 16 anni ha preso parte all'attacco contro rivali, culminato nell'uccisione di Youssef Saadani, un marocchino di 27 anni, colpito a morte da un fucile. Questo episodio evidenzia la crescente violenza nel traffico di droga e le conseguenze letali delle rivalità criminali.

Faceva parte del commando di una decina di persone che la sera del 23 ottobre 2023 in via Pisa ha messo in atto una spedizione punitiva a colpi di fucile, mazza, calci e pugni contro i pusher rivali. A restare ucciso fu Youssef Saadani, marocchino di 27 anni, raggiunto da un colpo di fucile che gli ha squarciato la gola. La gup di Monza, Elena Sechi ha condannato a 16 anni di reclusione di cui 3 anni di libertà vigilata dopo avere espiato la pena, Hamza Haddaji, marocchino di 32 anni. L'uomo, detenuto in carcere, era imputato di omicidio, tentato omicidio di un altro malcapitato e porto illegale di armi...