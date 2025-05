Parte nel ravennate un progetto pilota per monitorare il rischio frane con l' intelligenza artificiale

Un innovativo progetto pilota prende avvio nel ravennate, mirato a monitorare il rischio di frane mediante l'intelligenza artificiale. Con il nome Aims, questo progetto sperimentale sviluppa un modello predittivo condiviso, sfruttando big data per creare un sistema di monitoraggio coordinato del rischio di frane nell’area Adriatico-Ionica, cofinanziato dal Programma Interreg Ipa Adrion.

