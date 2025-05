Parte da Torino il programma di Sellalab farà tappa anche a Lecce Salerno Biella e Roma

Torino ospita il programma "U.CAN Impact", promosso da Sellalab, che si estenderà anche a Lecce, Salerno, Biella e Roma. L'iniziativa mira a sostenere progetti innovativi frutto di collaborazioni tra PMI, startup e imprese sociali, con l'obiettivo di generare un impatto positivo nel territorio. Un'opportunità per stimolare la crescita e la cooperazione nel panorama imprenditoriale italiano.

Parte dall'open innovation Center Sella di Torino "U.CAN Impact", l'iniziativa promossa da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo, per identificare e supportare progetti, nati da collaborazioni virtuose tra PMI, startup e imprese sociali, in grado di generare impatto...

