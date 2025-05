parte da san potito sannitico un messaggio di pace inaugurato il viale della rimembranza

Il 24 maggio, a San Potito Sannitico, è stato inaugurato il “Viale della Rimembranza”, un progetto che celebra la memoria dei caduti di guerra. Presenti all'evento il sindaco Francesco Imperadore, l'Amministrazione Comunale e la Brigata Bersaglieri, l'iniziativa si propone di diffondere un messaggio di pace e riflessione attraverso uno spazio dedicato al ricordo e al rispetto per chi ha sacrificato la propria vita.

Ufficialmente inaugurato in località Beneficio, a San Potito Sannitico, il "Viale della Rimembranza", un luogo simbolico per ricordare i caduti di Guerra. Presente, sabato 24 maggio, oltre che il sindaco Francesco Imperadore e l'Amministrazione Comunale, la Brigata Bersaglieri "Garibaldi", Marco Di Crosta e Sebastiano Esposito, in rappresentanza dell'Esercito Italiano; Don Francesco Pinelli, parroco di " Santa Caterina V.M" in San Potito Sannitico; la Dirigente Scolastica prof.ssa Angela Faraone e gli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale. Non sono mancati momenti di commozione nel leggere i nomi, spesso anche di bambini, dei caduti di guerra di San Potito Sannitico, per ricordare i quali sono stati piantati che circa 60 tigli con targhe riportanti i nomi.