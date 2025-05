parole sussurrate ed esplosione emozionale di colori nell arte informale di jutta wenth

Nell'arte informale di Jutta Wenth, le parole sussurrate si intrecciano a esplosioni emozionali di colori. Questa esplorazione artistica riflette un percorso di auto-conoscenza, dove esperienze personali e reazioni interiori plasmano la visione della realtà. Wenth invita a scoprire come le emozioni si traducano in forme e colori, rivelando la complessità dell'esperienza umana attraverso un linguaggio visivo profondo e coinvolgente.

Il percorso di conoscenza e di approfondimento di se stesso compiuto da ogni artista, attinge alle proprie esperienze personali e alle reazioni che generano in quel complesso e delicato ambìto dell’interiorità, il filtro attraverso il quale la realtà circostante viene interpretata; alcuni autori procedono in modo deciso verso il mondo della figurazione poiché quest’ultima è necessaria a evocare riflessioni e punti di vista sulla società contemporanea oppure a far emergere l’esigenza di distacco da essa, altri si affrancano dal concreto per lasciare che la mancanza di forma conduca l’interiorità verso la direzione affine agli echi interiori, e infine ve ne sono alcuni che mostrano l’attitudine a sperimentare introducendo la materia nelle loro opere, come se la concretezza fosse la base solida da cui partire per liberare le emozioni che poi corrono sulla tela... 🔗 Leggi su Lopinionista.it