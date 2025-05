Parole arte e musica protagoniste al Museo Barbella e ad Omnia Artis domenica 1 giugno

Domenica 1 giugno, il Museo Barbella di Chieti sarà il palcoscenico per la presentazione dell'antologia "Parole del Giubileo" (Edizioni Sigraf), un'opera collettiva curata da diversi autori e introdotta da Angela Rossi. A partire dalle ore 10.00, l'evento unisce arte e musica, offrendo un'opportunità unica di riflessione e condivisione in un ambiente culturale stimolante.

Domenica 1 giugno, a partire dalle ore 10.00, il Museo Barbella di Chieti ospiterà la presentazione dell’antologia Parole del Giubileo (Edizioni Sigraf), un’opera collettiva curata da numerosi autori e introdotta da Angela Rossi. L'iniziativa rappresenta un momento di riflessione e condivisione... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Parole, arte e musica protagoniste al Museo Barbella e ad Omnia Artis domenica 1 giugno

Su questo argomento da altre fonti

Parole, arte e musica protagoniste al Museo Barbella e ad Omnia Artis domenica 1 giugno; Un bosco di parole e musica: il nuovo progetto di Max Bevilacqua; Liceo Ariosto protagonista. Arte e parole, quanti premi; Galleria che spacca, parole e musica con Malika Ayane, Santi Francesi, Motta, Leo Gassman e Niccolò Fabi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Parole, musica e arte: a 33 anni dalla Strage di Capaci, Catania si raccoglie davanti alla Scalinata della Libertà - La memoria affidata alle parole, alla musica e all’arte. Per non dimenticare, per non rendere vani i sacrifici di chi, con ardore e amore verso la giustizia, ha perso la vita nella lotta contro la cri ... 🔗Scrive lasicilia.it

Arte, musica, parole e sport come strumenti per costruire la pace. Ecco la visione di Patìr Open Lab - Rossano Purpurea: «L’obiettivo resta quello di valorizzare il nostro patrimonio identitario. Serve far conoscere ed apprezzare questo patrimonio prima di tutto alle comunità locali. Ed è questa la sfi ... 🔗Scrive ecodellojonio.it

L’arte e la vita di Frida Kahlo, un’avventura in musica e parole - IL RECITAL. Al Circolino della Malpensata una serata dedicata all’artista messicana promosso dalla Cooperativa «Paci Dell’Orto». Verranno letti brani del libro di Milton Fernandez accompagnati dalle ... 🔗Si legge su ecodibergamo.it