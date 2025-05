Parma associazione Israele contro il sindaco Guerra | cosa è successo

L'Associazione parmense per Israele, guidata da Enrico Tateo, ha inviato una lettera al sindaco di Parma, Michele Guerra, per esprimere la propria delusione sulla mancata illuminazione in arancione del municipio. Questa iniziativa mirava a commemorare i piccoli Bibas, due bambini israeliani rapiti durante gli attacchi del 7 ottobre, sollevando interrogativi sul supporto simbolico e sull'attenzione verso le tragedie internazionali.

Dura lettera inviata da Enrico Tateo, presidente dell’Associazione parmense per Israele-Udai Parma, al sindaco di Parma, Michele Guerra. Oggetto del contendere: la mancata illuminazione in arancione del municipio per ricordare i piccoli Bibas, due bambini israeliani rapiti durante gli attacchi del 7 ottobre, divenuti simbolo della violenza contro civili inermi. Nella lettera, diffusa anche sui social, Tateo denuncia un doppio standard nel modo in cui il Comune tratta le vittime del conflitto israelo-palestinese. “Due pesi e due misure”, scrive, lamentando la commozione pubblica riservata ai bambini di Gaza e il silenzio, invece, su quelli israeliani... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parma, associazione Israele contro il sindaco Guerra: cosa è successo

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Qui abitano sionisti”, “Offendete la Shoah”. Scontro a Parma tra Associazione per Israele e sindaco; Parma, qui abitano i sionisti: è scontro tra l'associazione per Israele e il sindaco; “Qui abitano sionisti”, “Offendete la Shoah”. Scontro a Parma tra Associazione per Israele e sindaco; L'Ue pronta a rivedere l'accordo di associazione con Israele: l'Italia si oppone. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parma, "qui abitano i sionisti": è scontro tra l'associazione per Israele e il sindaco - La guerra nella Striscia di Gaza e le posizioni anti Israele diventano un caso politico a Parma, dove un'associazione per lo Stato ebraico ... 🔗Da iltempo.it

“Qui abitano sionisti”, “Offendete la Shoah”. Scontro a Parma tra Associazione per Israele e sindaco - L’accusa al primo cittadino è di non aver esposto la bandiera dello stato ebraico dal Ponte delle nazioni. La replica: “Attacchi oltraggiosi e pretestuosi” ... 🔗Scrive msn.com

Parma espone il sudario, minacce e offese al sindaco - Michele Guerra nel mirino di un'associazione per non aver appeso anche la bandiera dello stato di Israele. "Attacco oltraggioso" ... 🔗Si legge su bologna.repubblica.it

Accordo Fatah-Hamas: festa a Gaza, Israele contraria