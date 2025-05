Parigi sta perdendo il controllo sull’uranio nigerino Ma Mosca è pronta a rimpiazzarla

Negli ultimi mesi, il Niger si è trasformato in un punto nevralgico di rivalità geopolitica, con la Francia in difficoltà nel mantenere il controllo sulle sue risorse di uranio. Dopo il colpo di Stato del luglio 2023, la giunta militare guidata dal generale Abdourahamane Tiani ha aperto la strada alla crescente influenza di Mosca, pronta a sfruttare questa opportunità per rimpiazzare Parigi nel settore energetico.

Negli ultimi mesi il Niger è diventato il centro di un’intensa competizione geopolitica e commerciale che ruota attorno alle sue ricchissime riserve di uranio. Dopo il colpo di Stato del luglio 2023, che ha portato al potere la giunta militare del generale Abdourahamane Tiani, la Francia, Paese colonizzatore, è stata progressivamente estromessa dal nuovo governo, che ha favorito invece il rafforzamento della posizione di nuovi attori come Russia e Cina. Un ribilanciamento visibile anche in quel che riguarda l’industria dell’estrazione dell’uranio. Pochi giorni fa il colonnello Ousmane Abarchi, ministro delle miniere del Niger, ha compiuto il suo secondo viaggio in Russia in sei mesi... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Parigi sta perdendo il controllo sull’uranio nigerino. Ma Mosca è pronta a rimpiazzarla

