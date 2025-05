Parigi scopre Matteo Gigante | chi è il ragazzo di Casal Palocco che ha steso Tsitsipas

A Parigi, il giovane Matteo Gigante sta stupendo il mondo del tennis: un ragazzo romano di soli 23 anni, che ha superato sfide personali come la mononucleosi, ora si distingue sul grande palcoscenico di Roland Garros eliminando uno dei favoriti, Tsitsipas. La sua sorpresa è una dimostrazione che irreprensibili limiti spesso si superano con determinazione e cuore.

ROMA – La sorpresa più luminosa di questo Roland Garros arriva senza fanfara, senza proclami, senza passato da predestinato. Arriva con la faccia incredula di un ragazzo romano di ventitré anni, filiforme, mancino, che solo un anno fa combatteva contro la mononucleosi. Ora Matteo Gigante è sul taccuino di tutti, dopo aver eliminato al secondo turno Stefanos Tsitsipas, finalista a Parigi nel 2021. Dai challenger alla ribalta. Era già stato notato nel sottobosco dei tornei challenger, con successi a Nonthaburi, Tenerife e Roma Garden, ma senza mai affacciarsi davvero tra i grandi. Ha debuttato in uno Slam solo quest’anno a Melbourne, uscendo al primo turno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Parigi scopre Matteo Gigante: chi è il ragazzo di Casal Palocco che ha steso Tsitsipas

