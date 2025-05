Pareggio con rimpianti per lo Spezia Rimonta solo sfiorata a Cremona

Nella sfida di andata della regular season, lo Spezia ha colto un pareggio con la Cremonese, lasciando però un senso di rimpianto per le occasioni mancate. Malgrado il risultato, gli aquilotti dimostrano potenzialità promettenti e restano imbattuti nelle prime cinque giornate, offrendo segnali positivi per il proseguo della stagione. La rimonta è stata solo sfiorata, ma la determinazione della squadra non passa inosservata.

Tanti rimpianti per lo Spezia nella sfida di andata in regular season con la Cremonese, terminata con un pareggio allo stadio Zini. È ancora l’inizio del campionato ma già si vede che gli aquilotti hanno le potenzialità per fare un’ottima stagione, dopo essere rimasti imbattuti nelle prime cinque giornate. D’Angelo si presenta con Pio Esposito e Nagy in panchina, il centravanti titolare è Soleri, mentre Stroppa si affida alla coppia Bonazzoli-Nasti alle spalle di Vazquez. La Cremonese inizia meglio, costruendo la prima vera occasione con il colpo di testa di Nasti su cui è attento Gori. Infatti sono i lombardi a passare in vantaggio al 33’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Collocolo, che pesca l’angolino con un tiro da fuori area... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pareggio con rimpianti per lo Spezia Rimonta solo sfiorata a Cremona

Altre fonti ne stanno dando notizia

Game over Catanzaro, fuori dai playoff. Cassandro illude, l’impresa non arriva e lo Spezia vince in rimonta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Spezia, rimonta e rimpianti il solito palo ferma Esposito - Lo Spezia coglie un pareggio per 2-2 con doppia rimonta sul campo del Frosinone, la squadra più in forma della serie B, e raggiunge quota 60 punti, mentre il Pisa, vittorioso a Brescia ... 🔗Come scrive genova.repubblica.it

Spezia pareggia a Frosinone in rimonta e sale a 60 punti - Lo Spezia coglie un pareggio per 2-2 con doppia rimonta sul campo del Frosinone, la squadra più in forma della serie B da dieci giornate insieme al Sassuolo, e raggiunge quota 60 punti. 🔗Riporta ansa.it

Playoff Serie B, lo Spezia vince in rimonta e a in finale contro la Cremonese - Playoff Serie B, lo Spezia raggiunge la Cremonese in finale: i liguri, forti del successo all’andata, battono in rimonta il Catanzaro Lo Spezia conquista con autorità l’accesso alla finale playoff Ser ... 🔗Segnala calcionews24.com

Juventus-Roma 1-1 dai che con paredes con lo Spezia 3 punti li fate pagliacci