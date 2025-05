Parcheggio sotterraneo da 300 posti e museo del Liberty dove c' era Villa Deliella c' è il progetto preliminare

In piazza Francesco Crispi, nota come piazza Croci, è in fase di elaborazione un progetto che prevede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo da 300 posti e un museo dedicato al Liberty, nell'area un tempo occupata da Villa Deliella, simbolo del Sacco di Palermo. Se concretizzato, questo intervento valorizzerà la zona, combinando infrastrutture moderne e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Alla fine, se le intenzioni si concretizzeranno, in piazza Francesco Crispi, conosciuta come piazza Croci, nell'area che un tempo ospitava Villa Deliella, luogo simbolo del Sacco di Palermo, ci saranno sia un parcheggio - ma sotterraneo - sia il museo del Liberty. Almeno questo è quanto prevede.

