Paralizzato ora cammina Riesce ad alzarsi con gli stimoli elettrici

Un uomo di 33 anni, precedentemente paralizzato, ha riacquistato la capacità di camminare grazie a innovativi stimoli elettrici, frutto di un progetto ambizioso. Sviluppato all'ospedale San Raffaele, questo approccio mira a restituire mobilità a circa due terzi delle persone paraplegiche con lesioni al midollo spinale, offrendo una nuova speranza e trasformando la vita di molti.

"Questo risultato è il frutto di un lavoro corale e di un progetto col quale pensiamo di poter aiutare i 23 delle persone paraplegiche con lesioni al midollo a tornare sulle loro gambe". Alzati e cammina, letteralmente. E’ successo all’ospedale San Raffaele dove un uomo di 33 anni, paraplegico dopo un incidente che ha comportato una lesione midollare, è riuscito a camminare nuovamente. Non si tratta però di miracolo, ma di scienza made in Pisa. Questo è infatti il risultato di un progetto avanguardia mondiale, con cui la Scuola Sant’Anna di Pisa in collaborazione con l’ospedale San Raffaele di Milano e l’Università Vita-Salute San Raffaele è riuscita a ridurre le contrazioni muscolari involontarie e far tornare il 33enne nuovamente sulle sue gambe... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paralizzato, ora cammina. Riesce ad alzarsi con gli stimoli elettrici

